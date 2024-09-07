أوشيش يوجه رسالة لكل من لم يدلِ بصوته

أدلى المترشح عن جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، بصوته في مدرسة محمد سعيد مزياني بولاية تيزي وزو.

وقال يوسف أوشيش عقب التصويت “أديت واجبي الانتخابي بمزيج من التواضع والفخر. فخرٌ بالانتماء إلى هذا الشعب وهذه الأمة العظيمة وتواضعٌ أمام ثقل المسؤولية والتحدي الذي رفعناه لصناعة المستقبل”.

ووجه أوشيش رسالة لكل من لم يدلِ بصوته قائلا “يمكن لكم أن تساهموا في صناعة مستقبلكم والتصويت لصالح مشروع التغيير”.

وكرر أوشيش بأنه يحمل مشروعا طموحا لتكريس التغيير ومنظومة حكم مغايرة تركز على السيادة الشعبية.

وتابع يوسف أوشيش “اليوم، يمكن للأغلبية الصامتة أن تكون أغلبية فعّالة إن شاركت في صنع حاضرها ومستقبلها”.

وفي الختام دعا يوسف أوشيش كل الجزائريين إلى اغتنام هذه الفرصة وإعطائهم الفرصة لبناء الجزائر التي ينشدها الجميع.