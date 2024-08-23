أوشيش: رفع الأجر القاعدي إلى 4 ملايين سنتيم وإعادة العمل بالتقاعد المسبق

إلتزم مترشح للرئاسيات عن حزب جبهة القوى لإشتراكية “الأفافاس” يوسف أوشيش برفع الأجر القاعدي لـ 4 ملايين سنتيم وتخصيص منحة للنساء الماكثات في البيت.

وخلال نزوله ضيفا على برنامج عين على الرئاسيات في قناة النهار قال أوشيش أنه أقل ما يمكن أن بأخد به في الجانب الإجتماعي بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والتكفل بالطبقات الهشة وخاصة ونحن دولة إجتماعية

واكد أوشيش أنه من اولويات الأولوبات بالنسبة له تكريس العدالة الإجتماعية وتمكين الجزائريين من العيش بكرامة.

وتابع في ذات السياق أنه إن تم إنتخابه رئيسا للجمهورية سيرفع من الأجر القاعدي إلى 4 ملايين سنتيم.

وتخصيص أجر شامل لكافة الطبقات المحرومة منهم النساء الماكثات في البيت، وكذا البطالين، الطلبة وذوي الإحتياجات الخاصة

وأضاف أوشيش انه تم إقتراح عدة إجراءات في الضمان الإجتماعي منها إعادة العمل بالتقاعد المسبق. بالإضافة إلى رفع المنح العائلية إلى 3000 دينار.