أوصيكم بالضيوف خيرا.. فالبيوت من دونهم بلا بركة

تحية طيبة وبعد:

امرأة مرحة ونشيطة محبة للتجمعات العائلية والزيارات والولائم، لا أقصر أبدا في الذهاب إلى زيارة المرضى أو تأدية واجب العزاء أو التهاني، لأنني اجتماعية بكل ما تحمله الكلمة من معاني.

بيتي مفتوح على مدار السنة للضيوف، أستقبلهم وأسعد بوجودهم وأبذل ما في وسعي لإكرامهم والاهتمام بهم، لكنني اليوم تغيرت ولم أعد كالسابق بحكم السن والمرض أيضا.

لم أعد أستطع القيام بتلك الواجبات المذكورة آنفا، بعدما أصابني مرض الروماتيزم وكذلك النقرس، آلام حادة تسري في جسدي مجرى الدم، بالكاد أقوم على شؤوني وأسهر على خدمة زوجي.

بعدما تزوجت بناتي واستقل أولادي بحياتهم، صرت أتمنى تلك الأيام الرائعة، فلكل مرحلة من العمر حكمها وظروفها، لهذا أردت المشاركة من خلال هذا المنبر لكي أوجه رسالتي لكل امرأة تنفر من وجود الضيوف، فأقول لها:

إياك أن تفعلي، سيأتي اليوم الذي يغدو بيتك خاليا على عروشه، استغلي شبابك في الإحسان والقيام بكل الواجبات الاجتماعية، فكل شيء يهون.

لا أتمنى أن يؤول مصيركن إلى مثل حالتي، ومع ذلك أكرر وأقول، الضيف يترك لبركة بعد ذهابه، فلا تحرموا بيوتكم من هذه البركة.