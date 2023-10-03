أوضاع العمال والقدرة الشرائية محور لقاء رئيس الجمهورية و اعمر تاقجوت

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، اعمر تاقجوت.

وعقب اللقاء صرح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ” اللقاء الذي كان مع رئيس الجمهورية. كان حول عالم الشغل وكان نقاشا حادا وواسعا للنظر في الأوضاع العمالية سواء في المؤسسات الاقتصادية أو الوظيف العمومي”.

وقال اعمر تاقجوت “قدمت الى رئيس الجمهورية اقتراحات في الأيام المقبلة فيما يخص المؤسسات الاقتصادية سواء العامة أو الخاصة. كما تناولنا الوضع الاجتماعي والقدرة الشرائية وتنظيم النقابة”.

وأضاف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين “معرفته للوضع الداخلي للبلاد والاقتصادي والادارة العمومية والفضاء الاجتماعي شيئ إيجابي لنا. ونحن على استعداد للتعاون كل مجهودنا لنعطي قيمة مضافة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا”.