قناة النهار أوضـاع كارثية لظروف عمل القـابلات بالمستشفيات الجزائرية بقلم قناة النهار نشر في 21 فيفري 2022 - 10:30 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 43 0 أوضـاع كارثية لظروف عمل القابلات بالمستشفيات الجزائرية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا: إرتفاع أسعار المواد الأساسية يصعب مأمورية منتجي الحلويات رابط دائم : https://nhar.tv/bib8V اقرأ أيضا النقل الجماعي..حافلات "تيقديمين" وشبح "السركلة" يؤرق المسافرين قناة النهار 16 فيفري سكيكدة: خسائر كبيرة للفلاحين في شعبة البطاطا بفعل موجة الجليد قناة النهار 07 فيفري دلال خير: طفل تعرض إلى حادث مأساوي غير حياته وحياة عائلته.. يحتاج إلى عملية جراحية خارج الوطن قناة النهار 04 فيفري تربية: تلاميذ في دروس خصوصية عشية فروض الفصل الثاني قناة النهار 20 فيفري أعاني من الخوف قبل الإمتحانات ينتابني القلق والإنفعال رغم أني أنا الأولى دائما..كيفاش ندير؟ قناة النهار 15 فيفري النهار تدخل مصلحة الكوفيد بمستشفى "مايو"..هكذا كانت إصابات الطاقم الطبي قناة النهار 05 فيفري بعد ارتفاع أسعار الأجهزة الكهرومنزلية..إقبال على محلات تصليح المستعملة منها قناة النهار 04 فيفري برنامج"Toutes options": مخالفات انبعاثات الدخان الكثيف وصوت عادم السيارات قناة النهار 12 فيفري كارثة بيئية .. ظهور اللون الأحمر في مياه وادي سيبوس بمحاذاة سد الشافية في الطارف قناة النهار 20 فيفري طالع هابط: مرقي عقاري يدوس على القانون "يدير ذراع" على مواطنين بوهران ويمتنع عن تسليمهم سكناتهم قناة النهار 17 فيفري