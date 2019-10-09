أوغلو: “تسهيلات في الفيزا إلى تركيا قريبا.. ولهذا السبب قمنا بالإجراءات الأخيرة”

قال وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو أن مشكلة التأشيرة بين البلدين هي مشلكة مشتركة للشعبين التركي والجزائري.

وأضاف أوغلو خلال الندوة الصحفية التي نظمها مع وزير الخارجية الجزائري على هامش زيارته الجزائر أنه سيتم الوصول إلى حل يرضي الطرفين

مؤكدا أن التأشيرة مشكلة مشتركة تعيق الشعبين.

وفي هذا الأطار قال رئيس الدبلوماسية التركية أنه سيتم فتح استشارة بين الطرفين ويكون هناك حوار و لعمل على حل يرضي الطرفين.

وقال أنه سيتم فتح باب الإستشارة بين وفدي القنصليتين التركية و الجزائرية من أجل الوصول إلى حلول مشتركة.

كما أعلن وزير الخارجية التركي عن إجراءات من شأنها تسهيل الحصول على التأشيرة لبعض الفئات العمرية قريبا.

ووصف أوغلو الإجراءات الأخيرة للحصول على التأشيرة بأنها كانت ردا عن الإستغلال السيء من قبل بعض الشركات لبعض المزايا.