أوغندا تتعادل أمام النيجر ضمن الجولة الثانية من تصفيات الكان

تعادل منتخب أوغندا، اليوم الأربعاء، بهدف لمثله أمام ضيفه منتخب النجير، ضمن الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقا 2023.

وكان المنتخب الأوغندي السباق لافتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ43، من عمر الشوط الاول، عن طريق ميليتون كاريسا.

في حين تمكن منتنخب النيجر، من العودة في النتيجة، في الدقيقة الـ71 من الشوط الثاني، عن طريق أمادو سايو.

وتعد هذه النتيجة التي انتهت عليها مباراة أوغندا، والنجير، مفيدة للخضر، في حال فوزهم اليوم أمام تنزانيا.

يذكر أن منتخبي أغندا، والنيجر، يملكان حاليا نقطتين في رصيدهما ضمن المجموعة السادسة، التي ضم أيضا المنتخب الجزائري، وتنزانيا.