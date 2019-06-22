أوغندا تفتتح مشوارها في “الكان” بفوز على الكونغو الديمقراطية

حقق منتخب أوغندا، فوزه الأول، في أول خرجة له في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، بعد إطاحته بالمنتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2-0.

وتمكن اللاعب باتؤيك كادو، من افتتاح باب التسجيل لصالح منتخبه أوغندا، في الدقيقة الـ14 من الشوط الأول للمباراة.

وأكد المنتخب الأوغندي سيطرته على المباراة، من خلال إضافته الهدف الثاني في الدقيقة 84، عن طريق اللاعب ايمانويل أوكي.

يذكر أن هذه المباراة تدخل ضمن الجولة الأولى، من المجموعة الأولى، التي تطم البلد المنظم مصر، زيمبابوي، أوغندا، والكونغو الديمقراطية.