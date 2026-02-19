أوقات عمل وكالات صندوق التقاعد خلال رمضان

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد، أن بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، تم ضبط مواقيت العمل عبر كافة الوكالات المحلية.

وحسب بيان الصندوق فإن أوقات العمل على النحو التالي: من الساعة 08:30 صباحاً إلى الساعة 15:00 مساءً.

وتسهيلاً لتعاملات المرتفقين خلال هذا الشهر الكريم، ذكر cnr بإمكانية الوصول إلى مختلف الخدمات عن بعد دون الحاجة للتنقل. وهذا عبر الرقم الأخضر 3011، أو تطبيق “تقاعدي” الذي متوفر لتحميله على الهواتف للاستفادة من باقة من الخدمات الرقمية المبتكرة بكل سهولة وأمان.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور