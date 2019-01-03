أوقاسي: “مواجهة الساورة صعبة وعلينا العودة للنتائج الإيجابية”

أكد لاعب شبيبة القبائل، جوبا أوقاسي، أنّ فريقه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في الساورة للعودة للسكة الصحيحة، خلال مرحلة العودة من البطولة الوطنية.

وصرح أوقاسي، للموقع الرسمي لشبيبة القبائل: “نسعى للعودة بنتيجة إيجابية من الساورة، رغم أننا ندرك مدى صعوبة هذه المباراة”.

وأضاف: “نحن بحاجة شديدة لتحقيق نتيجة إيجابية، للعودة لسكة النتائج الإيجابية، بعد النتائج السلبية المسجلة في آخر مباريات مرحلة الذهاب”.

وبخصوص الإصابة التي يعاني منها أكد أوقاسي: “تعافيت من الإصابة التي تعرضت لها على مستوى الأنف، وتدربت رفقة الفريق، لكن مشاركتي أمام شبيبة الساورة تبقى بيد المدرب”.

وطالب جوبا أوقاسي، أنصار شبيبة القبائل، بمواصلة مساندتهم للفريق، والوقوف إلى جانب اللاعبين الذين يفتقرون للخبرة، قصد مساعدتهم على إنهاء الموسم بأحسن صورة.

يذكر أن شبيبة القبائل، ستواجه غدا الجمعة، فريق شبيبة الساورة، بملعب هذا الأخير، لحساب الجولة الـ16 من المحترف الأول.