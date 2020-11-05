أوقاسي وميباركي يغيبان عن تعداد الشبيبة المشارك في دورة “إسماعيل خاباطو”

تنقل وفد شبيبة القبائل، أمس الأربعاء، إلى العاصمة، تحسبا لمشاركتهم في الدورة الكروية “إسماعيل خاباطو” المقررة انطلاقها اليوم الخميس.

وكشف الحساب الرسمي لشبيبة القبائل، أن وفد الفريق شد الرحال إلى العاصمة، بعد خوضه حصة تدريبية بملعب أول نوفمبر.

وتنقل المدرب يامن الزلفاني، بكامل التعداد إلى العاصمة، للمشاركة في الدورة الكروية، باستثناء الثنائي أوقاسي، وميباركي.

وسيقيم رفقاء المهاجم رزقي حمرون، خلال فترة تواجدهم بالعاصمة، بفندق “l’hirondelle” ببرج الكيفان.

يذكر أن شبيبة القبائل، ستواجه اليوم الخميس، نصر حسين داي، بملعب “حيدرة”، في أول مباراة لها من هذه الدورة الكروية، في حين سيواجه مولودية الجزائر، نادي بارادو.