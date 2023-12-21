أوقعت قتلى وجرحى.. القسام تستهدف جنودا و3 دبابات صهيونية بخان يونس

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم أن مجاهديها تمكنوا من استهدفت مجموعة من جنود الاحتلال بقذيفة “الياسين 105” شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام عبر صفحتها الرسمية على تطبيق تلغرام، أن هذا الاستهداف خلف قتلى وجرحى في صفوف جيش الإحتلال.

كما أعلنت كتائب القسام في بيان سابق من اليوم، أنها استهدفت 3 دبابات صهيونية بقذائف الياسين 105 شرق مدينة خان يونس.

وللإشارة، قضفت كتائب القسام في اليوم الـ76 من الحرب على غزة، تل أبيب الكبرى برشقة صاروخية كبيرة، وأعلنت قتل 17 جنديا في عمليتين بالقطاع، بينما أكد الناطق باسمها، أبو عبيدة، أن هدف الاحتلال بالقضاء على المقاومة محكوم عليه بالفشل، وأنه لن يستعيد أسراه إلا إذا أوقف العدوان.