أوقعت قتلى وجرحى.. سرايا القدس تقصف تجمعا لجنود الإحتلال بدير البلح

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مجاهديها قصفوا آليات وجنود الإحتلال بمحيط المطاحن جنوب دير البلح.

ويأتي هذا في عملية إستحكام مدفعي وبعد رصد تجمع للآليات وتمركز عدد من جنود الإحتلال داخل الخيام.

وأوضحت سرايا القدس في بيان لها، أن القصف تم بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

وذكرت السرايا أنهم رصدوا “طائرات الإحتلال تقوم بإجلاء عدد من قتلاه ومصابيه بعد استهدافهم”.