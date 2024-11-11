أوقعوا ضحاياهم بعروض قران وهمية.. الإطاحة بشبكة إجرامية تحترف النصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالشلف

أفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لمديرية الأمن بولاية الشلف بأن فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، تمكنت من تفكيك شبكة اجرامية خطرة. كان أفرادها يحترفون النصب والاحتيال على الجمهور باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي، أوقعوا بالعديد من الضحايا بعروض زواج وهمية.

وحسب البيان ذاته، تمت عملية الإيقاع بأفراد هذه الشبكة الإجرامية المتكونة من خمسة أشخاص. من بينهم امرأة و فتاتان، أعمارهم بين 31 و 75 سنة، ينحدرون من مدينة الشلف. عقب تلقي شكوى أحد ضحاياهم، وهو شخص ينحدر من إحدى الولايات الشرقية للوطن، تعرض للنصب وسلبه مبلغاً مالياً معتبراً بطريقة احتيالية. لتباشر عناصر الفرقة تحقيقاتها التقنية و الميدانية. تمكنت على إثرها من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، حيث تبيّن أنهم من عائلة واحدة.

وأفضى التحقيق الموسع في القضية، تحت إشراف النيابة المختصة، إلى كشف الأسلوب الإجرامي المنتهج من طرف أعضاء الشبكة، المتمثل في النصب والاحتيال عن طريق إنشاء عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإيقاع بالضحايا والاستيلاء على ممتلكاتهم بعد خداعهم بعقود زواج وهمية. و استعمال أسماء وصفات مستعارة وشقق مؤجرة، راح ضحيتهم 5 أشخاص من ولايات مختلفة من الوطن. أحدهم رسّم شكواه ضدهم بعد توجيه نداء للجمهور بخصوص أفعالهم المجرمة التي كانوا محل أوامر بالقبض لأجلها في قضايا مماثلة. حيث أسفرت العملية عن حجز واسترجاع عدة أغراض خاصة بنشاطهم الإجرامي، من بينها وثيقة هوية مزورة.

وأضاف المصدر ذاته بأنه تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه بهم. أحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الشلف التي وجهت لهم تهم. تزوير وثيقة إثبات هوية لغرض اثبات حق وهوية واستعمالها. النصب و الاحتيال لسلب ثروة الغير باستعمال أسماء وصفات كاذبة وبإحداث أمل بالفوز بشيء على الجمهور.