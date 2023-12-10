أوقع قتلى وجرحى.. حزب الله يقصف 8 مواقع عسكرية لجيش الإحتلال
نفذ حزب الله اللبناني اليوم الأحد 8 عمليات عسكرية استهدف خلالها قواعد ومواقع وانتشار جيش الإحتلال الصهيوني في القطاعَين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.
وحسب بيان المقاومة الإسلامية، فقد استهدف حزب الله 4 مواقع عسكرية بالقطاع الشرقي و3 مناطق بالقطاع الغربي بالأسلحة المناسبة.
وفيمايلي مواقع وتوقيت الإستهداف بالقطاع الشرقي:
1- الساعة 15:00 استهداف موقعَي زبدين ورويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ بركان وإصابتهما إصابة مباشرة.
2- الساعة 15:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي بين موقعَي زبدين والرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.
3- الساعة 15:30 تدمير دشمة في موقع العبّاد يتحصّن فيها جنود العدو الإسرائيلي وإيقاع إصابات مؤكّدة بين قتيل وجريح.
4- الساعة 15:30 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في قلعة هونين (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.
أما القطاع الغربي فقد استهدف حزب الله المواقع التالية:
1- الساعة 10:00 استهداف موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 10:00 شنّ هجومٍ جوّيٍّ بطائرات مسيّرة انقضاضية على مقر قيادة مُستحدَث لجيش العدو الإسرائيلي في القطاع الغربي جنوب ثكنة يعرا وإصابة أهدافها بدقّة وإيقاع عددٍ من الإصابات في صفوف جنود العدو.
3- الساعة 15:35 استهداف موقع بركة ريشا بصواريخ بركان وإصابته إصابة مباشرة.