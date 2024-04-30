أوقفت طبقا لـ 51 أمرا قضائيا ..موظفة بمصلحة عمومية متورطة في جرائم سيبرانية وتزوير بوهران

تمكنت عناصر من أمن دائرة بئر الجير بوهران من توقيف سيدة محل بحث لدى مصالح العدالة، طبقا لـ 51 أمرا قضائيا، من بينها 40 أمر بالقبض، صادرة عن عدة محاكم بالتراب الوطني.

المشتبه فيها البالغة من العمر 35 سنة موظفة بإحدى المصالح العمومية، مبحوث عنها في قضايا التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، سوء استغلال الوظيفة، إدخال بطريقة الغش لمعطيات في نظام المعالجة الآلية، خيانة الأمانة وجرائم سيبرانية.

وقد تم تقديم المعنية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران.