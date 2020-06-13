“أوقفني إن كنت تريد إستشارة”.. طبيب يمني يجوب الشوارع لمساعدة الفقراء

يقود طبيب يمني سيارته في صنعاء، ويتنقل من حي إلى آخر، لمساعدة المرضى مجانا.

ويأتي هذا، في الوقت الذي أغلقت فيه مستشفيات اليمن أبوابها أمام المرضى، في ظل الحرب المشتعلة منذ سنوات وتفشي وباء كورونا.

وقام الطبيب بتعليق لافتة على نوافذ سيارته كتب فيها: “أوقفني إن كنت تريد استشارة طبية”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مع هذه المبادرة الإنسانية، والذين إلتقطوا صورا للطبيب وهو يقدم إستشارات طبية لبعض المارة.

وقد لقيت هذه المبادرة، استحسان السكان خصوصا المحتاجين والذين لا يملكون المال لدفع ثمن الإستشارات الطبية.

وصرح الطبيب لوسائل إعلام محلية قائلا: “قمت بعمل الملصق على سيارتي ليس طلباً للشهرة، إنما بسبب ما يصلني من استشارات طبية عن طريق الاتصال أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأغلبهم من الطبقة المتوسطة”.