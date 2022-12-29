أوكالي:”أسأنا التقدير في اختيار مكان إقامة حفل الكشف عن تميمة “الشان””

رد ئيس اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا للمحليين، رشيد أوكالي، عن الإنتقادات التي طالت لجنته، بسبب ضيق مساحة المكان الذي إحتضن الحفل.

وقال أوكالي في تصريحاته على هامش حفل إعلان تميمة الشان:”لقد كان سوء تقدير من اللجنة، في اختيار مكان حفل الكشف عن تميمة الشان”.

وأضاف أوكالي:”فوجئنا بتواجد عدد كبير من الحضور هنا وصدفنا بهذا الأمر ولم نكن نعلم أن الحضور سيكون كبير وإلا كنا سنختار خيمة كبيرة لتنظيم حفل تميمة الشان”.