أوكالي:”رئيس الفيفا سيكون حاضر في إفتتاح الشان”

أعلن رئيس اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا للمحليين، رشيد أوكالي، عن حضور رئيس الفيفا جياني أنفانتينو، حفل إفتتاح الشان.

وصرح أوكالي في قاعة الصحافة بملعب نيلسون مانديلا:” جياني أنفانتينو رئيس الفيفا، سيكون حاضر، في حفل إفتتاح الشان”.

وكشف أوكالي:”تم توجيه الدعوة لنجوم أفارقة لحضور حفل إفتتاح الشا، أبرزهم إيتو جيجي أوكوشا أديبايور وأتمنى حضورهم لحفل الإفتتاح”.

وأضاف المتحدث:”سيتم كذلك دعوة عدة نجوم جزائريين من لاعبين قدامى وحاليين لحفل الإفتتاح”.