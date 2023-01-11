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الرياضة

أوكالي:”شركة ميديا برو ستخصص 24 كاميرا لنقل مباريات الشان”

بقلم فيصل زيان بوزيان
أوكالي:”شركة ميديا برو ستخصص 24 كاميرا لنقل مباريات الشان”
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كشف رئيس اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا للمحليين، رشيد أوكالي، عن إستعداد هيئته لإحتضان الحدث الإفريقي.

وصرح أوكالي اليوم الأربعاء، على هامش الندوة الصحفية بملعب نيلسون مانديلا:”من الناحية التنظيمية نحن على أتم الإستعداد”.

وأضاف:”منصة تذكرتي صُممت من طرق شركة جزائرية، وهي حل شامل لتسهيل عملية إقتناء تذاكر مباريات الشان”

وأوضح أوكالي:”الأمين العام للكاف إقتنع بالتحضيرات قبل الشان وأشاد بالمنشآت التي تمتلكها الجزائر”.

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