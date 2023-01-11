أوكالي:”شركة ميديا برو ستخصص 24 كاميرا لنقل مباريات الشان”
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشف رئيس اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا للمحليين، رشيد أوكالي، عن إستعداد هيئته لإحتضان الحدث الإفريقي.
وصرح أوكالي اليوم الأربعاء، على هامش الندوة الصحفية بملعب نيلسون مانديلا:”من الناحية التنظيمية نحن على أتم الإستعداد”.
وأضاف:”منصة تذكرتي صُممت من طرق شركة جزائرية، وهي حل شامل لتسهيل عملية إقتناء تذاكر مباريات الشان”
وأوضح أوكالي:”الأمين العام للكاف إقتنع بالتحضيرات قبل الشان وأشاد بالمنشآت التي تمتلكها الجزائر”.
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