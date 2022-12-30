أوكالي:”نفرح للانتقادات كونها دليل على تجاوب الجميع معنا”

تحدث صبيحة اليوم الجمعة، رئيس اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا للمحليين 2022، رشيد أوكالي، عن ظروف التحضيرات للمنافسة.

وصرح أوكالي للإذاعة الوطنية:”الشان دورة ينظمها الإتحاد الإفريقي والقرارات نتخذها بالتنسيق مع هذه الهيئة الإفريقية لكرة القدم”.

وأضاف أوكالي:”كان الاتفاق لبداية الترويج للشان مباشرة بعد المونديال، ونفرح للانتقادات كون الكل يتجاوب مع المنافسة”.

وأوضح رشيد أوكالي:”مسؤولو الكاف انبهروا من العدد الضخم لطلبات تغطية الشان، والتي بلغت حوالي 1200 طلب، وهناك طلبات حتى من أوروبا”.

كما وجّه رشيد أوكالي نداءً عبر الإذاعة:”نطلب من جميع وسائل الإعلام الوطنية الترويج لهذه المنافسة”.