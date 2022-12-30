أوكالي:”نفرح للانتقادات كونها دليل على تجاوب الجميع معنا”
بقلم فيصل زيان بوزيان
تحدث صبيحة اليوم الجمعة، رئيس اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا للمحليين 2022، رشيد أوكالي، عن ظروف التحضيرات للمنافسة.
وصرح أوكالي للإذاعة الوطنية:”الشان دورة ينظمها الإتحاد الإفريقي والقرارات نتخذها بالتنسيق مع هذه الهيئة الإفريقية لكرة القدم”.
وأضاف أوكالي:”كان الاتفاق لبداية الترويج للشان مباشرة بعد المونديال، ونفرح للانتقادات كون الكل يتجاوب مع المنافسة”.
وأوضح رشيد أوكالي:”مسؤولو الكاف انبهروا من العدد الضخم لطلبات تغطية الشان، والتي بلغت حوالي 1200 طلب، وهناك طلبات حتى من أوروبا”.
كما وجّه رشيد أوكالي نداءً عبر الإذاعة:”نطلب من جميع وسائل الإعلام الوطنية الترويج لهذه المنافسة”.
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