أوكالي: “أثبتنا بأن الجزائر قادرة على تنظيم منافسات من المستوى العالي”

اعتبر رئيس اللجنة المحلية لتنظيم الشان، رشيد أوكالي، بأن الجزائر أثبتت قدرتها من خلال الشان، على تنظيم منافسات المستوى العالي.

وصرح أوكالي: “أولا نتأسف عن لعدم فوز المنتخب الوطني بهذه البطولة، لكن هذه التجربة كانت مفيد لمنتخبنا، ونشكر اللاعبين على مجهوداتهم”.

كما أضاف: “من الناحية التنظيمية الجزائر أثبتت لكل العالم قدرتها على تنظيم أي منافسة من أعلى مستوى”.

وتابع رشيد أوكالي: “نتمنى في القريب العاجل أن تفوز الجزائر بتنظيم كان 2025، وسنعمل على تحسين عدة أشياء على المستوى التنظيمي”.