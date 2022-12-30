أوكالي :”أشكر رئيس الجمهورية على متابعته الشخصية لتفاصيل احتضان الشان”

شكر رئيس لجنة الشان رشيد اوكالي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على متابعته كل صغيرة و كبيرة تخص استعداد الجزائر لاحتضان الشان.

وقال رشيد أوكالي لدى حلوله ضيفاً على الإذاعة الوطنية اليوم الجمعة. “أشكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على متابعته والسهر على كل صغيرة و كبيرة، أشكر كذلك كل من الوزير الأول و وزير الشباب و الرياضة و وزير السكان. إلى جانب السادة والولاة”.

وأضاف أوكالي عن التخوفات التي برزت في وقت سابق”اللجنة نصبت في شهر مارس. كنا متخوفين بعض الشيء من قرار الكاف بنزع احتضان التظاهرة لعدم الجاهزية”.

كما ختم “كنا متخوفين من جاهزية ملعب براقي، و قسنطينة و حتى عنابة، و حتى ملعب 5 جويلية كان مغلقا. مسؤولون عن الاتحاد الافريقي فرضوا علينا كذلك تنشيط الشان و تجنب لإلغائه”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]