أوكالي: “أنفانتينو سيكون حاضرا في بطولة “الشان” بالجزائر”

كشف رئيس لجنة تنظيم بطولة أمم إفريقيا للمحليين، رشيد أوكالي، ترقبهم حضور عدة شخضيات بارزة، يتقدمهم رئيس الفيفا جياني أنفانتينو.

وصرح أوكالي، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “لأول مرة، تمت دعوة كل رؤساء الاتحادات لحضور منافسة “الشان””.

كما أضاف: “سنسجل خلال بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2023، حضور رئيس الاتحاد الدولي للعبة جياني أنفانتينو”.

يذكر أن الجزائر تحتضن بطولة أمم إفريقيا للمحليين “الشان”، في الفترة ما بين 13 جانفي إلى 4 فيفري.