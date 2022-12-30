أوكالي: “الموزمبيق أول المنتخبات التي ستحل بالجزائر تحسبا لمنافسة “الشان””
بقلم كريم تيغرمت
كشف رئيس لجنة تنظيم بطولة أمم إفريقيا للمحليين، رشيد أوكالي، أول المنتخبات المنتظر التحاقها بالجزائ تحسبا لبطولة “الشان”.
وصرح اوكالي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “منتخب الموزمبيق، سيكون اول الوافدين إلى الجزائر، تحسبا لمشاركتهم في الشان”.
كما أضاف: “نترقب وضول بعثت منتخب المورمبيق ظهر اليوم الجمعة، للدخول في تربص تحضيري بالجزائر تحسبا لهذه المنافسة”.
وتابع رشيد أوكالي: “منتخب غانى سيلتحق بالجزائر هو الآخر يوم 3 جانفي، فيما نترقب وصول بقية المنتخبات تباعا انطلاقا من 9 جانفي”.
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