أوكالي: “بلغنا نسبة 95% من جاهزية المنشآت المعنية باحتضان الشان”

كشف رئيس لجنة تنظيم بطولة افريقيا للمحليين، رشيد أوكالي، مدى تقدم التحضيرات الجارية لاحتضان منافسة شان 2023.

ونقلت (و.أ.ج)، تصريحات أوكالي، أين أكد: “فيما يخص المنشآت يمكن القول أنها بلغت أو فاقت نسبة جاهزيتها 95%”.

كما أضاف: “لم تبقَ سوى اللمسات الأخيرة، سما بملعب عنابة الذي سيكون جاهزا خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وجاءت هذه التصريحات لرئيس لجنة تنظيم “الشان” رشيذ أوكالي، خلال جسلة مع لجنة الشباب والرياضة للمجلس الشعبي الوطني.