أوكالي: “تقنية “الفار” ستكون حاضرة في كل مباريات الشان”
بقلم كريم تيغرمت
أكد رئيس لجنة تنظيم منافسة الشان، رشيد أوكالي، عن توفير اقنية “الفار”، في كل مباريات منافسة الشان المقررة بالجزائر.
وصرح أوكالي، في هذا الخصوص، نقلا عن (و.أ.ج): “تم اتباع دفتر الشروط المعمول به من طرف “الكاف” فيما تعلق بتقنية “الفار””.
كما أضاف: “عملنا على جلب شركة أوروبية لتوفير أحسن جودة، وهذه التقنية ستتوفر في جميع اللقاءات بمعدل 17 كاميرا في كل مباراة”.
وبخصوص الإخراج التلفزيوني، أضاف رشيد أوكالي: “تم جلب معدات من شركات عالمية لضمان صورة عالية الجودة”.
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