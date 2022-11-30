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الرياضة

أوكالي: “تقنية “الفار” ستكون حاضرة في كل مباريات الشان”

بقلم كريم تيغرمت
أوكالي: “تقنية “الفار” ستكون حاضرة في كل مباريات الشان”
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أكد رئيس لجنة تنظيم منافسة الشان، رشيد أوكالي، عن توفير اقنية “الفار”، في كل مباريات منافسة الشان المقررة بالجزائر.

وصرح أوكالي، في هذا الخصوص، نقلا عن (و.أ.ج): “تم اتباع دفتر الشروط المعمول به من طرف “الكاف” فيما تعلق بتقنية “الفار””.

كما أضاف: “عملنا على جلب شركة أوروبية لتوفير أحسن جودة، وهذه التقنية ستتوفر في جميع اللقاءات بمعدل 17 كاميرا في كل مباراة”.

وبخصوص الإخراج التلفزيوني، أضاف رشيد أوكالي: “تم جلب معدات من شركات عالمية لضمان صورة عالية الجودة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/wg74d
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