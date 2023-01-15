أوكالي: “جمهور عنابة أبهر مسؤولي الكاف وضيوف الجزائر”

كشف رئيس لجنة تنظيم “الشان”، رشيد أوكالي، انبهار مسؤولي الكاف، وضيوف الجزائر، من جماهير عنابة في مباراة السنغال، وكوت ديفوار.

وقال أوكالي، في تصريح حصري لتلفزيون “النهار”: “مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ورؤساء الاتحادات انبهرو من جمهور مدينة عنابة”.

كما أضاف: “شان الجزائر سجلت سابقة في تاريخ هذه المنافسة بحضور 30 ألف متفرج في مباراة لا تخص المنتخب الوطني وهذا دليل على نجاح الشان”.

وتابع رشيد أوكالي: “نشكر السلطات الولائية على التنظيم المحكم، وشكر خاص لجماهير عنابة على حضورها بقوة في مباراة الشان”.