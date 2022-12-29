أوكالي :”حفل افتتاح الشان لن يتعدى 20 دقيقة”

كشف رئيس لجنة تنظيم الشان رشيد اوكالي أن حفل افتتاح كأس إفريقيا للمحلّيين سيكون محدّد بـ 20 دقيقة حسب قوانين “الكاف”.

وقال أوكالي خلال الندوة الصُحفية، اليوم الخميس “حفل افتتاح الشان لن يتعدى 20 أو 30 دقيقة. عكس الألعاب المتوسطية التي تجاوز فيها حفل الافتتاح 3 ساعات و20 دقيقة. ستكون هناك مفاجأة بخصوص الوجوه و المغنيين وأفراد مشهورين”.

وأضاف الرجل الأول عن تنظيم العرس الإفريقي “حفل افتتاح الألعاب المتوسطية كان لدينا متسع من الوقت. و لم تكن مباراة بعد الحفل في الحسبان، لم نكن نواجه خطر إحداث خلل على مستوى العشب”.

كما ختم “سندرس امكانية الاعتماد على نجوم أفارقة، كلنا معنيون بالترويج للتظاهرة، سواءً لاعبين سابقين، أو وسائل الإعلام، وكل فرد يملك مسؤولية الترويج لهذا الحدث”.

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