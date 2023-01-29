أوكالي :”حوالي 1000 متطوع ساهموا في إنجاح الشان”

أبدى رئيس لجنة تنظيم الشان رشيد أوكالي رضاه التام عما قدّمه المتطوعون في شان الجزائر في مختلف المدن الجزائرية.

وقال رشيد أوكالي في تصريحه الذي نقلته لجنة تنظيم الشان، عبر الصفحة الرسمية، اليوم الأحد، “حوالي 1000 متطوع يساهمون حاليا في إنجاح تنظيم البطولة”.

وأضاف رئيس لجنة تنظيم الشان “كان هناك عزوف في وقت سابق عن العمل التطوعي”.

كما أردف أوكالي “أتمنى أن تساهم الشان في بعث هذه الثقافة والسلوك من جديد”.

يذكر. ان تنظيم الشان لقي اشادة كبيرة من قبل المسؤولين عن الكرة الإفريقية ابرزهم رئيس الكاف موتسيبي الذي صال وجال في مختلف الملاعب الجزائرية عامة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]