أوكالي: “لهذا السبب تعذر علينا حاليا خوض مباراة تجريبية بملعب براقي”

كشف رئيس لجنة تنظيم كأس أمم إفريقيا للمحليين، رشيد أوكالي، سبب عدم خوض أي مباراة تجريبية لحد الآن بملعب “براقي”.

وصرح أوكالي، اليوم الأربعاء، خلال ندوته الصحفية: “لا أحد منع خوض المباريات التحضيرية للمنتخب المحلي بملعب براقي”.

كما أضاف: “نملك الحق في اجراء مباريات تجريبية بكل الملاعب المعنية باحتضان منافس “الشان” للتحضير الحسن لهذه المنافسة”.

وتابع رشيد اوكالي: “السبب الوحيد الذي حال دون خوض أي مباراة بملعب براقي، هو عدم تدشينه لحد الآن بصفة رسمية”.