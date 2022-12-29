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الرياضة

أوكالي: “لهذا السبب تعذر علينا حاليا خوض مباراة تجريبية بملعب براقي”

بقلم كريم تيغرمت
أوكالي: “لهذا السبب تعذر علينا حاليا خوض مباراة تجريبية بملعب براقي”
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كشف رئيس لجنة تنظيم كأس أمم إفريقيا للمحليين، رشيد أوكالي، سبب عدم خوض أي مباراة تجريبية لحد الآن بملعب “براقي”.

وصرح أوكالي، اليوم الأربعاء، خلال ندوته الصحفية: “لا أحد منع خوض المباريات التحضيرية للمنتخب المحلي بملعب براقي”.

كما أضاف: “نملك الحق في اجراء مباريات تجريبية بكل الملاعب المعنية باحتضان منافس “الشان” للتحضير الحسن لهذه المنافسة”.

وتابع رشيد اوكالي: “السبب الوحيد الذي حال دون خوض أي مباراة بملعب براقي، هو عدم تدشينه لحد الآن بصفة رسمية”.

رابط دائم : https://nhar.tv/IFmiK
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