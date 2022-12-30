أوكالي: “مسؤولو الكاف اختاروا ملعب براقي الأفضل في إفريقيا”

كشف رئيس تنظيم الشان رشيد أوكالي عن لقاء جرى بينه و بين المسؤولين عن “الكاف” الذين حلوا بالجزائر سابقا.

وقال أوكالي لدى نزوله ضيفاً على الإذاعة الوطنية اليوم الجمعة “ملعب براقي جاهز، حيث قمنا بتجهيزه في ظرف قصير جدا. تُحفة عالمية و مسؤولو الكاف كانت لهم تصريحات عندما قالوا إنه أحسن ملعب في القارة الإفريقية”.

كما أضاف أوكالي”نحن لا نتفادى الفرق أو المنتخب الراغب في لعب مقابلة ودية به. إنما هناك أمور إدارية يجب تسويتها مع الكاف، سهلة جدا، وننتظر منحنا الضوء الأخضر”.

وختم رئيس لجنة تنظيم الشان “سنتشاور مع مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة وبعدها نُقرّر إن فيها إمكانية احتضانه مباراة المحليين أمام غانا”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]