أوكالي: “نحن على أعتاب مرحلة جديدة لرفع اسم الشباب عاليا”

أبدى الرئيس الجديد لمجلس إدارة شباب بلوزداد، رشيد أوكالي، احساسه الكبير بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، مؤكدا في ذات الوقت، طموحه الكبير لرفع اسم شباب بلوزداد، عاليا داخل، وخارج الوطن.

ونشرت إدارة نادي شباب بلوزداد، عبر صفحتها على “فايس بوك”: كلمة أوكالي، التي قال فيها: “أتقدم بأسمى عباراة الشكر لعمال مجمع “مدار” وعلى رأسهم شرف الدين عمارة، على ثقتهم”.

كما أضاف: “نحن على أعتاب مرحلة جديدة، وفصل جديد، سنكتبه معا بنفس الطموح والإرادة، لرفع اسم الشباب عاليا، ونمنحه المكانة التي يستحقها داخل وخارج الوطن”.

وتابع الرئيس الجديد لمجلس إدارة شباب بلوزداد، رشيد أوكالي: “سنخوض التحديات القادمة يدا، بيد، بروح الوحدة، والتضامن، والشغف، سنبني المستقبل”.

يذكر أن مجلس إدارة فريق شباب بلوزداد، عين أمس الثلاثاء، رشيد أوكالي، رئيسا لمجلس الإدارة، خلفا للمستقيل مهدي رابحي.