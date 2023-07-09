أوكالي وهلال متيجي يهديان الجزائر الذهب   

توج البطل الجزائري عبد الكريم أوكالي بالميدالية الذهبية في منافسة الألعاب العربية التي تجري وقائعها بالجزائر.

وهنأت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية البطل الجزائري الذي عزّز رصيد الجزائر من الميداليات الذهبية.

إلى جانب ذلك، انتزع الجمباز الجزائري خمسة ميداليات في اليوم الثاني من المنافسة العربية، حيث فاز هلال متيجي بالميدالية الذهبية في الحلقتين، في حين فاز سالم لهنة بالميدالية الفضية في العمودين غير المتوازيين، و سهام حميدي التي فازت بالفضة في طاولة القفز.

كما حقق بلال بلاوي الميدالية البرونزية شأنه شأن فاطمة الزهراء بوخاتم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti