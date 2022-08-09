أوكالي يغيب عن منافسات الألعاب الإسلامية بتركيا 

كشفت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية عن غياب عبد الكريم أوكالي عن المنتخب الوطني للمصارعة الإغريقية في الألعاب الإسلامية التي تجري بقونية التركية.

وقالت أن السبب الرئيسي هو الإصابة التي تلقاها على مستوى الركبة في تربص اذربيجان.

كما أضافت اللجنة الطبية أن الفحوصات استحالة تجهيزه.

ويعتبر أوكالي الغائب الثاني عن المنافسة بعد بشير سيد عزارة.

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