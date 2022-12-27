أوكالي يفند شائعات انسحاب هذا المنتخب من المشاركة في “الشان”
بقلم كريم تيغرمت
رد رئيس لجنة تنظيم بطولة أمم إفريقيا للمحليين، رشيد أوكالي، عن شائعات انسحاب منتخب الكاميرون من المشاركة في “شان 2023”.
ونقلت (و.أ.ج)، تصريحات أوكالي أين قال: “المعلومات المتعلقة بانسحاب أي منتخب هي مجرد شائعات”.
كما أضاف: “فيما يخض الكاميرون، لم يتم ارسال أي قرار رسمي للكاف، ولا أعتقد أنهم سيغامرون بالانسحاب ويعرضون أنفسهم لعقوبات الكاف”.
وأرف رئيس لجنة تنظيم “الشان”: “بخصوص أوغندا عاد كل شيء إلى طبيعته، وسيكون منتخب هذا البلد حاضرا في الشان”.
وتابع رشيد أوكالي: “نطمح لانجاح هذه الدورة، كون ذلك سيعزز حظوظ الجزائر في سباقها للفوز بتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025”.
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