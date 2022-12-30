أوكالي يكشف حقيقة مشاركة “ديجي سنايك” في حفل افتتاح “الشان”

تحدث رئيس لجنة تنظيم كأس أمم إفريقيا للمحليين، رشيد أوكالي، عن حفل افتتاح “الشان”، والتحضيرات الخاصة بذلك.

وكشف أوكالي، اليوم الجمعة، في تصريح للإذاعة الوطنية: “برمجنا حفل افتتاح مصغر لـ”الشان”، والذي سيدوم حوالي 30 دقيقة”.

كما أكد أوكالي، بخصوص مشاركة الفنان العالمي ذو الأصول الجزائرية “ديجي سنايك” افتتاح هذا الحفل: “ديجي سنايك لن يكون ضمن المشاركين في حفل الافتتاح”.

في المقابل، أكد رئيس لجنة تنظيم كأس أمم إفريقيا للمحليين، بأن عدة أسماء أخرى من الفنانين، مدرجين في حفل افتتاح شان الجزائر 2022 المقرر بملعب براقي.