أوكرانيا تحقق أول فوز لها في يورو 2020 على حساب مقدونيا

الرياضة
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أوكرانيا تحقق أول فوز لها في يورو 2020 على حساب مقدونيا
بقلم كريم.تيغرمت

حقق المنتخب الأوكراني، اليوم الخميس، أول فوز له في يورو 2020 بنتيجة هدفين مقابل هدف، على حساب منتخب مقدونيا

وواجه منتخب أوكرانيا، نظيره المقدوني، على ملعب “ناشيونال أرينا”، لحساب الجولة الثانية، للمجموعة الثالثة من يورو 2020.

وافتتح أندري مايوركا باب التسجيل لأوكرانيا في الدقيقة الـ29، ليضيف زميله ياريموتشوك الهدف الثاني في الدقيقة 34، قبل أن يقلص أليوفيسكي النتيجة لمقدونيا في الدقيقة الـ59.

وبهذا رفع منتخب أوكرانيا رصيده لثلاثة نقاط، يحتل بها المركز الثالث للمجموعة الثالثة، فيما يقبع منتخب مقدونيا في المركز الرابع والأخير بدون رصيد.


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