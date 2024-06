أوكرانيا تحقق فوزا ثمينا أمام سلوفاكيا

تمكن المنتخب الأوكراني، اليوم الجمعة، من الإطاحةو بمنافسه، المنتخب السلوفاكي، في إطار مواجهة الجولة الثانية للمجموعة الخامسة، ضمن دور مجموعات كأس أمم أوروبا 2024.

وإنتهت المواجهة، التي إحتضنها ملعب “ميركور شبيل أرينا”، بمدينة دوسلدورف الألمانية، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وسجل مهاجم المنتخب السلوفاكي، إيفان شرانز، هدف التقدم لصالح منتخب بلاده، في الدقيقة 17 من الشوط الأول، بعدها عدل مهاجم المنتخب الأوكراني مايكولا شابارينكو، في الدقيقة 54 من الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 80 من الشوط الثاني، أهدى مهاجم المنتخب الأوكراني، رومان ياريمشوك، الهدف الثاني لمنتخب بلاده، والفوز بنقاط المباراة.

ويعد هذا الفوز، الأول المنتخب الأوكراني، في المنافسة، ومكن الأوكران من رفع رصيدهم إلى 03 نقاط، والإرتقاء إلى المركز الثالث مؤقتا. في إنتظار مواجهة المتصدر المنتخب الروماني، ورابع المجموعة المنتخب البلجيكي.

