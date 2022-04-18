أوكرانيا تطلب مساعدة مالية خيالية
توجه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى دول مجموعة G7 بطلب لتقديم مساعدة مالية بمبلغ 50 مليار دولار.
وكشف أوليغ أوستينكو، مستشار الشؤون الاقتصادية للرئيس الأوكراني عن أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي. توجه إلى دول مجموعة G7 بطلب لتقديم مساعدة مالية بمبلغ 50 مليار دولار.
ونقلت قناة تلفزيونية أوكرانية عن مستشار الرئيس الأوكراني زيلينسكي قوله: “لجأ الرئيس إلى دول مجموعة السبع. لتقديم 50 مليار دولار من التمويل”.
وشدد أوستينكو على أنه لا توجد اتفاقات بشأن توفير هذا التمويل حتى الآن، وينبغي إجراء “مفاوضات نشطة” الأسبوع المقبل.
وأشار المسؤول الأوكراني إلى أن أهم القضايا بالنسبة لأوكرانيا الآن هي “تعافي الاقتصاد الأوكراني وجذب التمويل الخارجي”.
وكان المستشار للشؤون الاقتصادية للرئيس الأوكراني قد صرح في 10 مارس الماضي. بأن الأضرار التي سببتها الحرب في أوكرانيا حتى التاريخ المذكور تقدر بنحو 100 مليار دولار، حسب تقييمات أولية.
وفي وقت سابق، أشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى أن كييف تحتاج 7 مليارات أورو شهريا. لدفع المستحقات الاجتماعية ورواتب الموظفين.
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قرية إسبانية تغيّر اسمها إلى أوكرانيا
غيّرت قرية إسبانية اسمها إلى أوكرانيا تضامناً مع الأوكرانيين في حربهم مع دولة روسيا. حيث حلّت أوكرانيا محل “فوينتيس دي الأندلس” ورُسم علم البلاد باللونين الأزرق والأصفر بجانبها.
وغُيّرت أسماء الشوارع إلى مدينة كييف وأوديسا وماريوبول في القرية التي يقطنها أكثر من 7 آلاف نسمة شرق إشبيلية.
وقال شخص يدعى فرانسيسكو مارتينيز لرويترز أن تغيير الاسم أكثر من مجرد لفتة .وأن القرويين جمعوا أيضاً 3500 أورو في غضون يومين من أجل مركز مزمع للاجئين. وتريد القرية توفير منازل لما يصل إلى 25 لاجئاً في المركز أو مع عائلات.
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زيلينسكي يكشف عن عدد قتلى الجيش الأوكراني منذ بداية الحرب
كشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن الجيش الأوكراني خسر قرابة 3000 عسكري خلال المعارك مع القوات الروسية.
وحسب تصريحات الرئيس الأوكراني لقناة “سي ان ان” الأمريكية، فلقد اعلن انه بناء على الأرقام المتوفرة لديه، فإن خسائر الجيش الأوكراني تقدر ما بين 2.5 ألف و3 آلاف عسكري.
وأضاف نفس المتحدث، أنه تم تسجيل 10 ألاف جريح ومن الصعب القول انهم سينجون.
ويعد هذا أول إعلان رسمي عن خسائر الجيش الأوكراني منذ 12 مارس الماضي، حيث تم الإعلان عن مقتل 1300 شخص في صفوف العسكريين الأوكرانيين.
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن نحو 1300 جندي أوكراني قتلوا منذ بدء الإجتياح الروسي لأوكرانيا في 24 فيفري الفارط.
وقال الرئيس الأوكراني، حسب موقع سكاي نيوز، أنه “قضى نحو 1300 من جنودنا”، دون تفاصيل إضافية. وهذه المرة الأولى منذ بدء النزاع تعلن فيها السلطات الأوكرانية حصيلة رسمية.
وأوضح زيلينسكي أن الجيش الروسي خسر نحو 12 ألف جندي. مضيفا أنها نسبة واحد على عشرة، لكنني لست سعيدا بذلك”.
وكان الجيش الروسي قد أعلن في الثاني من مارس مقتل نحو 500 جندي في صفوفه، في حصيلة لم يتمّ تحديثها. علما بأن المعارك تستمر في مدن أوكرانية عدة وخصوصا حول مدينة ماريوبول المحاصرة على بحر آزوف وفي محيط كييف التي تحاول القوات الروسية تطويقها.
وفي الثامن من مارس، بعد نحو أسبوعين من إندلاع النزاع، قدرت وزارة الدفاع الأميركية خسائر الجيش الروسي بما بين ألفين وأربعة آلاف قتيل.