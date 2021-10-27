أوكرانيا تفتح مركز لإعادة تأهيل المصابين بالشلل الدماغي بالجزائر قريبا

كشف السفير الأوكراني بالجزائر “مكسيم صبح”، أن الحكومتين تتفقان على فتح فرع بالجزائر للمركز الأوكراني المختص في إعادة تأهيل الأطفال المصابين بالشلل الدماغي. لكون هذا المركز حاصلا على عدة شهادات دولية علاوة على أنه دخل الموسوعة العالمية لشلل الأطفال.

وقال السفير خلال إستضافته اليوم من طرف رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل علي ربيج، أن بلده يتبع سياسة علاجية تقدم خدمات صحية وطبية حديثة . مشيرا أنه يسعى لأن تستفيد الجزائر من هذه الخدمات.

وأوضح السفير أن المركز قطع شوطا كبيرا للحصول على موافقة السلطات العمومية الجزائرية. مضيفا أن المباحثات الآن تتمحور حول دراسة امكانية إرسال وفود جزائرية مشكلة من مرضى ومختصين في التأهيل الفيزيولوجي للمركز الأوكراني. وارسال اخصائيين اوكرانيين من أجل تدريب نظرائهم الجزائريين قبل فتح المركز الفرعي بالجزائر.

كما ثمن أعضاء اللجنة المجهودات الرامية للنهوض بالقطاع الصحي من خلال تبادل الخبرات بين البلدين. وأبدوا استعدادهم لدعم كل اصلاح يهدف إلى رقى قطاع الصحة والاستمرار في الإصلاحات التي بادر بها المسؤولون الجزائريون بقيادة الرئيس تبون.

كما أشاد السفير باستمرارية التعاون بين البلدين باعتباره يحقق مصالح متبادلة وفق مبدأ “رابح -رابح”. وأضاف أن هناك تنسيقا بين الحكومتين لعقد شراكات واعدة على مستوى عدة قطاعات وزارية.

وإستعرض الطرفان خلال هذا اللقاء واقع العلاقات الثنائية وآفاق الرقي بها. لاسيما من خلال دعم وتنويع التعاون القائم بما يخدم مصلحة البلدين الشعبين. وذلك على غرار ما تحقق مؤخرا بين البلدين في إطار محاربة وباء كوفيد.

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