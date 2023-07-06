أوكرانيا تنضم إلى ملف ترشح إسبانيا البرتغال و المغرب لمونديال 2030

كشفت تقارير إعلامية أوروبية. أمس الأربعاء. عن انضمام أوكرانيا لملف الثلاثي إسبانيا البرتغال والمغرب، والمتمثل في الترشح لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030.

وكشفت صحيفة ‘ليكيب‘ الفرنسية، أن ملفات الترشح لإحتضان مونديال 2030، سيتم الكشف عنها تدريجيا، وانضمام أوكرانيا لملف الثلاثي في حال توقف الحرب.

كما أضاف المصدر، أنه من المنتظر أن تترشح السعودية والرباعي شيلي باراغواي الأرجنتين والأوروغواي، لنيل شرف إحتضان مونديال 2030.

وفي حال فوز ملف الرباعي إسبانيا البرتغال المغرب وأوكرانيا، بشرف تنظيم المونديال، فسيكون الأول في التاريخ يُقام في قارتين مختلفتين.

للتذكير، سيشارك 48 منتخبا في المونديال بداية من نسخة 2026، وستعلن الفيفا في سبتمبر 2024 عن الملف الفائز بشرف تنظيم مونديال 2030.