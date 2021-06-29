أوكرانيا تُحرز الفوز في الوقت القاتل وتبلغ ربع نهائي اليورو

أحرز المُنتخب الأوكراني سهرة اليوم الثلاثاء الفوز في الوقت القاتل ليبلغ الدور ربع النهائي من منافسة كأس أمم أوروبا يورو 2020.

المُنتخب الأوكراني فاز بهدفين لهدف وحيد على المُنتخب السويدي في لقاء الدور ثمن النهائي الذي جرى بملعب هامبدن بارك بمدينة غلاسغو الأسكوتلندية، تقدم للأوكران اللاعب أوليكساندر زينشينكو في الدقيقة ال27 قبل أن يُعدل إيميل فورسبيرغ للسويد في الدقيقة ال43 ويحتكم المُنتخبان للوقتين الإضافيين.

في الدقيقة ال99 طرد الحكم لاعب منتخب السويد ماركوس دانيالسون بالبطاقة الحمراء ليُسجل أرتيم دوفبيك الهدف الثاني لأوكرانيا في الدقيقة ال120+1 ليضرب المنتخب الأوكراني موعدا للمنتخب الإنجليزي في الدور ربع النهائي.