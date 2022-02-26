أوكرانيا: حصيلة مرعبة للقتلى من بينهم أطفال

قالت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم السبت، إن 198 شخصا بينهم 3 أطفال قتلوا في أوكرانيا جراء القصف الروسي. في وقت بدأ القتال في العاصمة كييف يتحول إلى نوع من حرب الشوارع.

وكانت وزارة الصحة الأوكرانية قد نشرت في وقت سابق حصيلة سابقة تحدثت عن سقوط 57 قتيلا في اليوم الأول من الغزو الروسي، لكن ربما تكون الحصيلة أكبر.

وعلى صعيد التطورات الميدانية، اقتحمت قوات روسية العاصمة الأوكرانية اليوم السبت واندلع قتال شوارع. ومع بزوغ الفجر في كييف، لم يتضح على الفور إلى أي مدى تقدم الجنود الروس. لكن مسؤولين أوكران أفادوا ببعض النجاح في صد الهجمات. كما استمر القتال بالقرب من العاصمة.

وحسبما نقله موقع سكاي نيوز، فإن هناك مناوشات تم الإبلاغ عنها على أطراف المدينة. تظهر أن وحدات روسية صغيرة كانت تستكشف الدفاعات الأوكرانية لتمهيد الطريق للقوات الرئيسية. ويظهر التحرك السريع للقوات الروسية بعد أقل من 3 أيام من القتال الخطر المحدق بأوكرانيا، مما قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة الديمقراطية في أوكرانيا وزعزعة النظام العالمي بعد الحرب الباردة.

وقدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تأكيدات متجددة بأن الجيش الأوكراني سيتصدى للغزو الروسي. وقال إنه لم يغادر المدينة. وأن الإدعاءات بأن الجيش الأوكراني سيسلم سلاحه كاذبة.

وقال: “لن نلقي الأسلحة. سنحمي البلاد. سلاحنا هو حقيقتنا، وحقيقتنا هي أنها أرضنا، وبلدنا، وأطفالنا. وسندافع عن كل ذلك”.

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