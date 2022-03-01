أوكرانيا..دانيلوف يهدد بشن هجمات صاروخية على بيلاروس

وجه سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، تهديدا بشن كييف ضربات صاروخية استباقية ضد مينسك.

وذلك على خلفية مزاعم إطلاق صواريخ من بيلاروس باتجاه أوكرانيا، حيث صرح دانيلوف ان اوكرانيا قد تقوم بشن ضربة استباقية ضد بيلاروس.

من جانب اخر، أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم، أنه تم وضع وسائط الدفاع الجوي الوطنية في حالة تأهب قصوى لما وصفه ببمنع طعن روسيا في ظهرها.

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كشف سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، أليكسي دانيلوف، أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي أمر بفرض حالة الطوارئ في عموم البلاد، باستثناء دونيتسك ولوغانسك.

وصرح دانيلوف، بأن حالة الطوارئ تفرض لمدة 30 يوما مع إمكانية تمديدها كي تصل مدتها إجمالا 60 يوما.

وأوضح أن الإجراءات المتبعة بموجب حالة الطوارئ ستختلف في مناطق مختلفة وستكون أكثر شدة عند حدود روسيا وبيلاروس.

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كشفت مصادر اعلامية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين تزويد العاصمة “مينسك” بصواريخ “للدفاع الجوي.

وحسب ما كشفه موقع “روسيا” اليوم، فإنه سبق وتم نشر منظومة من هذه الصواريخ في مقاطعة غوميل جنوب شرق بيلاروس.

فيما من المقرر نشر اخرى غربي العاصمة كي لا تقتصر حمايتها على مينسك وحدها.

طالع أيضا: بايدن.. بوتين رفض كل مبادرات حسن النية وهو من إختار شن هذه الحرب

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض كل مبادرات حسن النية التي قدمتها الولايات المتحدة والدول الأخرى.

وأضاف أن بوتين هو من اختار أن يشن هذه الحرب وعليه أن يتحمل نتائج ذلك.

وصرح جو بايدن، بأنه وافق على فرض عقوبات قوية على روسيا ووضع حدود لما يمكن أن تصدره من منتجات.

مضيفا بأنهم سيعملون على الحد من قدرات روسيا على تمويل قدراتها العسكرية.

وقال الرئيس الأمريكي أن العقوبات على روسيا ستؤثر على مصارفها التي تمتلك أرصدة مالية بقيمة تريليون دولار.

موضحا أن العقوبات ستتطلب بعض الوقت لتؤتي نتائجها.

كما أن حزمة العقوبات التي فرضت على روسيا أعدت بحيث لا تلحق الضرر بالولايات المتحدة يضيف بايدن.

وتابع قائلا إن العقوبات التي فرضت على روسيا تتجاوز آثارها ما يمكن أن يحدثه نظام التحويل المالي الدولي “سويفت”.

وذكر بايدن في كلمته أن كل الأصول الروسية في الولايات المتحدة سيتم تجميدها

من جانب أخر كشف بايدن ان الولايات المتحدة الأمريكية تراقب إمدادات الطاقة لتجنب أي عرقلة وتتحدث مع الدول المنتجة للنفط.

مشيرا إلى أن بلاده وستفرج عن مزيد من احتياطاتها، كما أن قوات بلده لن تشارك في أي أعمال قتالية في أوكرانيا ضد روسيا.

مبينا في السياق أنه أمر القوات الأمريكية بالتحرك شرق أوروبا لدعم الحلفاء هناك، كما أعلن بايدن أنه فوض البنتاغون لإرسال مزيد من قواتنا العسكرية إلى ألمانيا.

وكش الرئيس الأمريكي، إن الناتو سيعقد قمة الجمعة ستشارك فيها 30 دولة حليفة وشريكة لتأكيد التضامن مع أوكرانيا.

طالع أيضا: القوات الروسية تخرج 74 هدفا بريا عن الخدمة منها 11 قاعدة جوية أوكرانية

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قواتها أخرجت 74 هدفا بريا للبنى التحتية العسكرية عن الخدمة.

وذلك منذ بداية العملية التي شنتها القوات الروسية في أوكرانيا فجر اليوم.

وحسب ما صرح به المتحدث بإسم وزرة الدفاع الروسية “إيغور كوناشينكوف” في بيان له بأن هذه الأهداف تشمل 11 مطارا لسلاح الجو الأوكراني.

بالإضافة الى 3 مراكز قيادة وقاعدة بحرية و18 محطة رادار خاصة بمنظومات الدفاع الجوي “إس-300″ و”بوك-إم 1”.

كما أشار نفس المتحدث، إلى إسقاط الجيش الروسي مروحية قتالية وأربع طائرات مسيرة تركية الصنع من طراز “بيرقدار تي بي 2”.

وقال نفس المتحدث إن القوات الروسية لا تستهدف المدن والمرافق الاجتماعية داخل المواقع العسكرية الأوكرانية.

وكشف “كوناشينكوف” أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية توغلت لمسافة تصل سبعة كيلومترات في محور بلدة فولنوفاخا.

حيث كشف إلى استسلام 14 عسكريا أوكرانيا تعهد بالإفراج عنهم بعد تقديمهم التزامات خطية بالامتناع عن المقاومة المسلحة.

وأضاف كوناشينكوف أن قوات جمهورية لوغانسك الشعبية تواصل تقدمها في محيط بلدة سيبنوييه وتوغلت لكيلومتر آخرـ، مؤكدا إنها تواجه المقاومة غالبا من “مجموعات قوميين مسلحين”.