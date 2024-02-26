أوكرانيا: مقتل 31 ألف جندي منذ بداية الحرب

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن 31 ألفًا من جنوده قتلوا في الحرب مع روسيا. مقدمًا لأول مرة تقييمًا رسميًا للخسائر العسكرية الأوكرانية.

وقال خلال مؤتمر صحفي: “لقد قُتل 31 ألف جندي أوكراني في هذه الحرب. ليس 300 ألف، وليس 150 ألفا. لكن كل خسارة من هذه الخسائر تمثل خسارة كبيرة لنا”.

وأضاف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثناء مخاطبته حلفائه الغربيين “انتصار أوكرانيا يعتمد عليكم. أنا متأكد من أن الكونجرس الأمريكي سيوافق في النهاية على حزمة المساعدات التي طال انتظارها”.

وقال خلال مؤتمر صحفي: “سواء كانت أوكرانيا ستخسر، وما إذا كان الوضع سيكون صعبا للغاية. وما إذا كان سيكون هناك عدد كبير من الضحايا، يعتمد عليك وعلى شركائنا وعلى العالم الغربي. قبل أن يضيف أنه متأكد أن تصويت الكونجرس الأمريكي سيكون إيجابيا”.