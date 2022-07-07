أوكرانية تصاب بالعمى بعدما سرقت بريطانيًا من شريكته

أصيبت الأوكرانية صوفيا كركديم والتي اشتهرت قصتها منذ شهرين بعد أن سرقت رجلا بريطانيا من زوجته. بعدوى في العين وهي في طريقها إلى المملكة المتحدة من ألمانيا.

واضطرت للخضوع لعملية جراحية ستأخذ على أثرها راحلة لمدة 6 أشهر.

وقد تخلى الرجل البريطاني الذي ترك شريكته مؤخرا من أجل لاجئة أوكرانية عن العمل، بعدما أصيبت بعمي جزئي.

وحسب ما نشر موقع ميرور، قال توني جارنيت، 29 سنة، إنه الشيء الصحيح الذي يجب فعله. بعد أن أصيب صوفيا كركديم، 22 سنة، بالعمى الجزئي.

وعانت اللاجئة من عدوى في العين في ألمانيا وهي في طريقها إلى المملكة المتحدة. بعد فرارها من منزلها في مدينة لفيف تحت غزو أوكرانيا.

وأصيبت الفتاة بعدوى مفاجئة، فتم فورا إدخالها لإجراء عملية جراحية سريعة أجبرتها على قضاء 6 أشهر راحة في بريطانيا.

وكان الرجل البريطاني قد ترك شريكته وأطفاله بعد أسبوع من وصول صوفيا الأوكرانية إلى منزلهم.

وقال في تصريحات “الناس يرسمونها على أنها شريرة أتت إلى المملكة المتحدة وسرقت رجلاً بريطانيًا. وكل شيء أبعد عن الحقيقة لقد كان قرارًا متبادلًا”.

وأضاف الرجل انه في كل الأحوال كان سيغادر المنزل لأنه سئم من شريكته. وكان هناك الكثير من الدراما والكثير من التوتر عندما كانا يعيشان مع بعضهما.

القصة بدأت فى مطلع شهر ماي، باستقبال الأوكرانية صوفيا كركديم في بيت كل منتونى جارنيت “وشريكته لورنا. لكن بعد 10 أيام فقط انهار كل شيء بهروب تونى مع صوفيا.

واستضافت الأسرة صوفيا فى محاولة للقيام بواجبها لمساعدة الأوكرانيين على الفرار من العملية العسكرية الروسية.