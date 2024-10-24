أوكريد: “مباراتنا أمام شباب قسنطينة تمتاز بالندية ولاعبينا محفزين تلقائيا”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مساعد مدرب وفاق سطيف، عز الدين أوكريد، بأن لاعبي الفريق محفزين تلقائيا لمباراتهم المقبلة أمام شباب قسنطينة.
وصرح أوكريد، في الندوة الصحفية التي تسبق هذه المباراة: “داربي الشرق يتيمز دائما بالندية بين فريقنا وفاق سطيف، وشباب قسنطينة”.
كما أضاف: “شباب قسنينة يتواجد في أفضل أحواله مؤخرا، ونحن قمنا بتحضيرات عادية طيلة الأسبوع تحسبا لهذه المباراة”.
وأردف مساعد مدرب الوفاق: “مثل هذه المباريات الكبيرة يكون التركيز فيها عالي من طرف اللاعبين، وهم محفزين تلقائيا”.
وتابع عز الدين أوكريد: “الأمر الايجابي هو خوض هذه المبارة على ملعب “الشهيد حملاوي” المعشوشب طبيعيا، ما يسمح بتطبيق كرة قدم جميلة”.
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