أوكسيدنتال بتروليوم: لم نتنازل عن حصصنا الجزائرية ونسعى لتطوير تعاوننا مع سوناطراك

كذبت شركة إنتاج النفط والغاز الأمريكية “أوكسيدنتال بتروليوم كوبوريش” خبر تنازلها عن حصصها الجزائرية التي حازتها مؤخرا من خلال إعادة شراء مساهمات أناداركو في الجزائر.

نفى نائب الرئيس التنفيذي لأفريكا أوكسيدنتال بتروليوم كوربوريش، سمير الشيهابي، نفيا قاطعا وكذب بشكل قطعي مقالات صحفية مفادها أن أوكسيدنتال تتعتزم التنازل عن حصصها الجزائرية التي حازتها مؤخرا من خلال إعادة شراء مساهمات أناداركو في الجزائر.

وشدد الشيهابي خلال محادثات جمعته مع وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أن “إرادة أوكسيدنتال في تطوير تعاونها مع سوناطراك في جميع مجالات المحروقات مذكرا بالمباحثات المثمرة مع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك”.

كما أعرب الشيهابي عن ارادة أوكسيدنتال في العمل مستقبلا على إشراك المزيد من الكفاءات الجزائرية في نشاطاتها بالجزائر.

وأبلغ الشيهابي خلال محادثات مع وزير الطاقة حول آفاق تعزيز التعاون بين مجمع سوناطراك و شركة أوكسيدنتال بتروليوم في مجال المحروقات، تشكراته لمنحه الوقت لنقل تحيات فيكي هولوب رئيسة أوكسيدونتال بتروليوم كوربوريشن.