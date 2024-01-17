أوكوشا يستبعد الخضر من سباق التتويج بـ” الكان”
إستبعد نجم الكرة الإفريقية والدولي النيجيري السابق، جاجاي أوكوشا، المنتخب الوطني من سباق التتويج بكأس أمم إفريقيا 2023 بالكوت ديفوار.
وصرح أوكوشا لموقع “الكاف” اليوم الأربعاء:”لدينا العديد من المنتخبات التي يمكننا القول إن لديها ما يلزم للتتويج، وأنا أرشح منتخب نيجيريا للتتويج بكأس أمم إفريقيا 2023″.
وأضاف أوكوشا:”السنغال شاهدت مباراتها الأولى، أعطت انطباعًا جيدًا، المغرب، بالطبع، نعلم أنهم كانوا رائعين في كأس العالم، ونتوقع منهم أن يقدموا أداءً جيدًا مرة أخرى”.
وأوضح المتحدث:”في الوقت نفسه، عندما تنظر إلى منتخبات مثل الرأس الأخضر وغينيا الاستوائية وأنغولا، لا يمكنك التغاضي عنها، فقد أظهروا مدى صعوبة كأس أمم إفريقيا الآن”.
وتابع المتحدث:”لم يعد بإمكانك اعتبار منتخب ما غير مرشح، وبطبيعة الحال، هناك أيضا البلد المنظم، كوت ديفوار، مع وجود عدد كبير من المشجعين خلفهم، سيكون من الصعب مواجهتهم في هذه البطولة”.